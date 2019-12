Ambra Angiolini si presenta ai fan attraverso una diretta su Instagram con un’acconciatura totalmente nuova. La showgirl si è mostrata con i capelli bianchi e i numerosi followers commentano stupiti il cambio di look. In realtà si tratterebbe solo di una parrucca e l’attrice spiega i motivi della “trasformazione”.

Ambra Angiolini: un nuovo look che sconvolge i fan

Nella diretta Instagram di Ambra Angiolini, senza alcun preavviso, la showgirl si è presentata ai suoi followers con un look totalmente inaspettato: aveva infatti i capelli bianchi.

Sono stati numerosissimi i commenti di stupore da parte degli utenti ai quali Ambra ha commentato con un “L’importante è essere armonici”.

L’attrice non ha infatti voluto spiegare il motivo dell’improvvisa chioma bianca durante la diretta e molti followers si sono detti “spaventati” dal fatto che quello fosse il colore naturale dei suoi capelli.

La parrucca scenica

Successivamente Ambra ha poi postato sul social una foto in cui è visibile come i capelli bianchi fossero in realtà una parrucca di scena, probabilmente mentre era nel set di un film a cui sta lavorando. I capelli bianchi sarebbero quindi uno scherzo improvvisato per i suoi fan su Instagram. Nella didascalia alla foto l’attrice dice scherzando: “Notizia del giorno. Secondo molti tabloid Ambra spaventa i suoi followers con una parrucca bianca.

Mi dispiace … non è una parrucca”. Numerosi sono stati i commenti per lo scherzo “social” dell’attrice come “Amber Einstein” e “Hai preso la scossa?”.

Un periodo di relax per Ambra

Ambra Angiolini è stata impegnata come attrice nell’ultimo periodo nel lungometraggio Brave Ragazze, uscito ad ottobre, in cui recita al fianco Serena Rossi e Stefania Sandrelli. L’attrice, lanciata dal programma Non è la Rai, si sta godendo un periodo di serenità a fianco del compagno Massimiliano Allegri e dei suoi 2 figli, Leonardo e Jolanda. La relazione con l’allenatore di calcio è nata in seguito alla separazione dal marito, il cantante Francesco Renga, e va avanti da 2 anni, ma la coppia sembra più legata che mai.

Poco tempo fa, a Domenica In, Ambra aveva smentito le voci su un possibile matrimonio dicendo: “Non sento più l’esigenza di sposarmi”.

*immagini in alto: Instagram/Ambra Angiolini