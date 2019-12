Giovanni Ciacci non le manda a dire e svela cosa pensa di Bianca Guaccero, sua ex partner a Detto Fatto prima del suo addio a mamma Rai. L’esperto di stile ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni del Giornale, non risparmiandosi davanti alla domanda sul suo rapporto con Caterina Balivo e la collega che ha preso il suo posto nel programma pomeridiano. Parole che suonano come una ‘stoccata’ alla conduttrice Bianca Guaccero.

Giovanni Ciacci parla di Bianca Guaccero

“A ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile“: sono queste le parole incisive usate da Giovanni Ciacci per descrivere la sua esperienza televisiva al fianco della conduttrice.

Si tratta di un passaggio chiave dell’intervista rilasciata dall’ex concorrente di Ballando con le Stelle ai microfoni de Il Giornale, in cui fatto il punto su alcune tappe della sua carriera. “Forse – ha aggiunto Ciacci nel parlare della Guaccero – cercava un partner che cantava e che ballava ma io non sono bravo“.

L’addio alla Rai

Ciacci ha lasciato la Rai e non sembra avere molti rimpianti dietro di sé. La frattura sarebbe iniziata con il suo ingresso nello show di Milly Carlucci in coppia con Raimondo Todaro, primi concorrenti a rappresentare la ‘same sex dance’.

A detta di Giovanni Ciacci, questo potrebbe aver pesato sui rapporti con l’azienda: “Può essere, ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre fastidio ma in Rai danno fastidio un sacco di cose“.

Come vive la sua vita professionale a Real Time? “Mi diverto e lavoro benissimo. In generale io lavoro dove mi sento libero di esprimermi. A Rai2 non potevo più farlo e me ne sono andato“.

Il parere su Caterina Balivo

Durante la sua intervista, Giovanni Ciacci ha anche affrontato il tema ‘Caterina Balivo’, svelando il suo parere sulla conduttrice che oggi è padrona di casa a Vieni da me, contenitore pomeridiano della rete ammiraglia Rai.

“Lavorare con Caterina Balivo vuol dire lavorare con una prima donna, la conduttrice classica, tu fai la spalla della padrona di casa, la segui e dai il tuo“.