Siamo all’edizione numero settanta ed Amadeus sarà uno splendido padrone di casa, ma se pensiamo al Festival di Sanremo non possiamo che pensare a Pippo Baudo. Mister 13 Festival ha visto passare centinaia di artisti dal palco del teatro ligure e su alcuni di questi (vallette comprese) ha dei retroscena che è giunto il momento di tirar fuori. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Baudo – un uomo, un aneddoto – dopo aver passato in rassegna le ex ha ricordato alcuni episodi mai trapelati su due delle sue vallette e su una delle super ospiti più controverse.

I retroscena su Manuela Arcuri e Bianca Guaccero

Siamo nel 2002 e accanto a Pippo, sul palco dell’Ariston, c’è Manuela Arcuri.

L’attrice però contrae il morbillo e a Baudo la notizia arriva esattamente 15 giorni prima dell’inizio della Kermesse. Baudo, come un padre affettuoso, consiglio all’Arcuri di non grattarsi per evitare segni in viso. “Fu bravissima – confessa Baudo – e arrivò in tempo per partecipare. E senza neanche un segno”. Altro problema anche nel 2008, stavolta a non essere al pieno della forma è Bianca Guaccero. La conduttrice Di Detto Fatto, che all’epoca doveva ballare e cantare, “alla prova generale si presentò senza voce”. Baudo quindi svela un segreto taciuto 12 anni: “Dovettero farla cantare in playback sulla voce di un’altra cantante.

Ma il pubblico capì, anche perché era del tutto afona. L’ha perdonata e applaudita lo stesso”.

Bianca Guaccero a Sanremo con Pippo Baudo

Ha cambiato un brano di Madonna

Non tutti sanno che Pippo Baudo è responsabile di quello che oggi è Take a bow, uno dei singoli di Madonna. Il conduttore consigliò all’artista di non far sfumare la canzone perché il pubblico non avrebbe saputo quando applaudire. “Le consigliai un finale più netto, in maniera che il pubblico avesse una reazione forte”. Si mise accanto ad un tecnico e decise il momento del ‘taglio’ del brano.

Ed ecco, dalle parole di Superpippo, la reazione di Madonna: “Ottimo lavoro, d’ora in poi questa canzone la chiuderò sempre così, lei mi ha fatto un grande regalo”. E su, Amadeus, il nuovo conduttore del Festival, Baudo dice: “È un bravo ragazzo e ci ritroviamo spesso. Abbiamo parlato tanto, lui aveva titubanze su Sanremo e gli ho sempre detto ‘Fallo!’”.