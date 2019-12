L’avevamo conosciuta a luglio, quando aveva mostrato tutta la sua grinta strappando l’argento nei 50 metri rana ad atlete più grandi di lei. Nella sua impresa a Gwangju, Corea, aveva battuto persino il record del suo mito vivente Federica Pellegrini.

Oggi Benedetta Pilato, la tarantina enfant prodige del nuoto italiano ha raggiunto un altro grandissimo obiettivo, il gradino più alto del podio agli europei di nuoto di Glasgow.

Una vittoria dal gusto dolcissimo quella guadagnata dalla 15enne Benedetta pilato, la giovanissima azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri rana con il tempo record di 29’’32.

Dietro di lei la collega Martina Carraro, che con un tempo di 29’’60 ha guadagnato la medaglia d’argento; al terzo posto l’atleta irlandese Mona Mc Sharry.

Quando sbricioli un record italiano vecchio di 11 anni in una gara e in una vasca che non sono proprie le tue#PazzeskaPanziera #Glasgow2019 #Euroswim2019 pic.twitter.com/10Rz6h6mOk