Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, è appena stata interrogata nell’ufficio del Gip di Roma. Un interrogatorio tutto sommato breve, nel quale la giovane ha detto che non era consapevole di avere 70mila euro in contanti nello zaino.

La prima versione della ragazza

La ragazza si è presentata in commissariato in quanto iscritta al registro delle indagini. Lei si è sempre dichiarata e continua a dichiararsi estranea alla vicenda, esattamente come dichiara che lo fosse il fidanzato Luca. Il primo racconto da lei fatto è stato però molto differente dalla realtà dei fatti che è andata delineandosi nel tempo grazie alle indagini ed agli arresti effettuati di coloro che vengono ritenuti i killer materiali del giovane Luca Sacchi.

Gli arrestati

Agli arresti sono infatti finiti Valerio Del Grosso e Paolo Pirino (che hanno materialmente sparato a Luca) e Marcello De Propris, che avrebbe fornito l’arma. Giovanni Princi, amico di Luca e Anastasiya, è finito anch’esso in carcere. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sparito il bancomat di Luca Sacchi

Un altro mistero si aggiunge ad un’indagine già complessa, ovvero quella per l’omicidio di Luca Sacchi. Sembra che il padre del ragazzo si sia accorto che il bancomat di Luca sia sparito.

Il ragazzo aveva raccontato al padre di aver lasciato il bancomat in palestra, insieme ad altri oggetti personali.

A raccontarlo è Alfonso Sacchi, il padre di Luca: il bancomat del figlio sarebbe sparito dalla palestra e non sarebbe neanche in casa. In altri posti in cui si potrebbe trovare.