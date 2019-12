Ieri sera, nello studio di Fuori dal Coro, Mario Giordano ha intervistato Luciano Casamonica. L’uomo, nipote del più famoso Vittorio Casamonica, è stato intervistato sulla questione delle ville abusive evacuate e demolite il 20 novembre 2018.

Numerosi le voci contrarie al suo intervento, tra cui quella di Virginia Raggi e quella di Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia.

Casamonica, clan ad “associazione mafiosa”

Luciano Casamonica, 61 anni, è uno dei membri di una delle famiglie più conosciute d’Italia. Il loro nome divenne folcloristicamente celebre quando, nel 2015, il boss Vittorio Casamonica morì e le esequie funebri in suo onore destarono scalpore per appariscenza e solennità, con tanto di gigantografie e un elicottero che ha lanciato petali di rose.

Il 30 aprile 2018 un Tribunale ha definito i Casamonica “clan ad associazione mafiosa”, e sulle teste dei suoi componenti pesano reati come estorsione, traffico di droga, furto, rapina, racket e omicidio.

Le parole di Nicola Morra

È naturale dunque che la presenza di uno dei Casamonica in uno studio televisivo, intento a parlare del risarcimento danni avanzato da lui al Comune di Roma, per l’abbattimento delle ville abusive, possa generare reazioni indignate.

Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia, che ha dichiarato: “È incomprensibile il motivo per il quale si debba dare voce a chi ha saccheggiato e sfruttato un’intera città, agendo con violenza e prevaricazione”.

Secondo Morra, c’è la fame di ascolti dietro a un evento del genere: “Voglio stigmatizzare questa comparsata che, se anche con le migliori intenzioni, non spiega la presenza di tale soggetto se non per meri motivi di share”.

Stop alla “mafia avanspettacolo”

Un’intervista da condannare, dunque, per non creare il mafia-show: “I Casamonica sono esponenti criminali, invitare i loro parenti che invece di dissociarsi li difendono, anzi chiedono i danni al comune di Roma per l’abbattimento delle loro ville abusive, significa abbassare pericolosamente la guardia.

Non si può accettare che la mafia sia avanspettacolo”.

Decisamente negativa anche l’opinione di Virginia Raggi che ringrazia Morra per l’intervento sul caso: “Ospitare in tv un membro della famiglia Casamonica è una vergogna. Ringrazio il presidente della commissione antimafia Nicola Morra per le sue parole. Le istituzioni unite a testa alta nella loro battaglia per la legalità. Fuori La Mafia Da Roma”.

Non tutti sono contrari

Chi non condanna l’ospitata è invece Paolo Del Debbio, che a dritto e rovescio aveva intervistato a sua volta Casamonica. Intervistato da Il fatto Quotidiano, il giornalista ha dichiarato: “Io penso che con il giusto contradditorio e con le giuste domande non ci sia niente di male. L’importante è non permettergli di fare un soliloquio, altrimenti non potremmo più invitare nessuno”.