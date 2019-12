Buone notizie per tutti gli amanti di Made In Sud. La nuova edizione del programma, infatti, tornerà in onda a marzo 2020. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo assieme maggior informazioni in merito a conduttori del programma e la data di inizio.

Made In Sud torna a marzo

Tra i programmi più seguiti e apprezzati della televisione nostrana, Made In Sud è pronto a tornare nel 2020. In base a quanto riportato da SuperGuida TV, la data ufficiale di partenza della prossima edizione dovrebbe essere martedì 9 marzo 2020, salvo ovviamente cambiamenti dell’ultima ora.

Confermati al timone del programma Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Dopo il successo della scorsa edizione, infatti, per il marito di Belèn Rodriguez si tratta di una bellissima conferma. Come ormai ogni anno, il celebre programma comico di Rai 2 verrà trasmesso dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli. Sul palcoscenico vedremo quindi all’opera comici già conosciuti dal grande pubblico, ma anche talenti che si esibiranno per la prima volta sul piccolo schermo.

Confermato Stefano De Martino

Indiscrezioni, quelle che circolano nelle ultime ore sul programma, che avevano già trovato conferma nelle parole di Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Lo scorso 10 maggio, infatti, il cast del programma ha concesso una conferenza stampa di chiusura della trasmissione.

Proprio in quell’occasione lo stesso Freccero aveva dichiarato: “Made in sud ci sarà anche l’anno prossimo, nel 2020, e partirà ancora dopo il Festival di Sanremo“.

Una decisione, quella di confermare il programma, che di certo non sorprende. Nel corso dell’ultima edizione, infatti, lo share di Made In Sud si è attestato sull’8,8%. Un dato sopra la media per la rete su cui è andato in onda. Merito di questo successo è da rinvenire soprattutto nella fiducia risposta nei conduttori. Stefano De Martino, infatti, è riuscito a portare nuova linfa al programma e sia lui che la rete non possono che essere soddisfatti dei risultati ottenuti.