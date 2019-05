Si è appena conclusa l’ultima edizione di Made In Sud, un grande successo per la Rai ma soprattutto per Stefano De Martino alla sua prima esperienza come conduttore. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta i traguardi raggiunti e parla di nuovi obiettivi.

Una scommessa vinta

Made In Sud si è attestato, con l’8,8% di share, sopra la media della rete su cui è andato in onda, Rai 2. Merito del successo, la fiducia data ai conduttori, in particolare a Stefano De Martino che si è dimostrato capace di portare una nuova energia alla trasmissione. Il direttore Carlo Freccero, vista la riuscita del programma, ha già dichiarato che si tornerà in onda.

Frame dal video promo Made In Sud. Fonte: Instagram-Made In Sud

Nuovi progetti per il futuro

A ottobre Stefano compierà 30 anni e durante l’intervista ha dichiarato di non vedere l’ora di raggiungere questo traguardo. Dopo aver condotto e cantato in diretta ora sta studiando per diventare showman e sogna di poter portare in Rai un programma "giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo". E continua: "In un epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quella eleganza". Il ballerino scoperto da Maria De Filippi, prima persona a scommettere su di lui, racconta di aver avuto ben chiaro questo obiettivo si dai tempi di Amici, anche se non poteva immaginare come ci sarebbe potuto arrivare.

E con Belen: tra di noi stima reciproca

Mentre Stefano era in onda con Made In Sud, Belen conduceva Colorado e questo ha fomentato molte chiacchiere ma alle provocazioni De Martino risponde: "Ci siamo sostenuti e sono molto fiero del suo lavoro". Tra i due la stima è reciproca e l’amore sembra essere rinato soprattutto grazie al figlio Santiago. Proprio qualche giorno fa, in occasione della festa della mamma, Stefano ha fatto una piccola dedica a Belen scrivendo "cuore di mamma" in una Instagram Stories mentre la showgirl giocava sul letto col bimbo.