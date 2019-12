Mai come quest’anno, il Collegio – reality show targato Rai 2 – è stato un successo in termini di ascolti e tweet. Quasi tutti i protagonisti sono diventati delle mini-star sviluppando un seguito incredibile, grazie anche e soprattutto agli atteggiamenti caricaturali divenuti meme e ripresi da tanti blog. Mariana Aresta, una delle componenti della classe di quest’anno, è una di queste. Per questo, il suo annuncio a mezzo social del ricovero in ospedale, ha sconvolto tantissimi tra i suoi fan.

L’annuncio dall’ospedale

Ad annunciare la permanenza in ospedale è stata la stessa Mariana attraverso le storie sul suo account Instagram e persino un video musicale su Tik Tok.

Qui, la giovane attrice, ha cantato in lip sync il brano di Rocco Hunt e Neffa, Se mi chiami, prendendolo come spunto per raccontare le disavventure degli ultimi giorni. Mariana fa finta di rappare con la flebo al braccio, il pigiama e la faccia stanca. Poi spiega a suoi follower il motivo della sua assenza sui social: “Scusate se non mi sono fatta sentire negli ultimi giorni ma la situazione è andata degenerando. Ora resterò un po’ in ospedale, ci sentiamo presto”.

Mariana Aresta in ospedale su Instagram

Problemi alle vie respiratorie?

Non è ancora chiaro quali siano i motivi che hanno costretto la 16enne originaria di Britto ad un ricovero.

Dai suoi messaggi, però, è possibile ipotizzare che alla base ci sia un disturbo alle vie respiratorie. In una storia su Instagram, la Aresta fa la cronaca del primo giorno in ospedale: “Mi sono svegliata più o meno alle 6,30 per degli esami, tra un po’ devo fare tamponi e analisi del sangue, sono stremata. Però a differenza delle altre mattine riesco a respirare senza troppi problemi. Comunque non riesco a mangiare senza antidolorifici”. In un’altra storia, la Aresta ricondivide una delle foto del suo feed (quella che potete vedere in basso) augurandosi di ritornare “al più presto così”.

Nemmeno a dirlo, questo mistero ha lasciato i fan in allerta che tra auguri di guarigione e domande insistenti si fanno impazienti. Per fortuna, in ospedale con lei, c’è la fidanzata Erica.