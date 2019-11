Si nutre forte speranza in casa nei confronti di Simona Ventura che con Il Collegio 4 sta riuscendo a stravolgere anche le più auspicabili aspettative. Il reality show ambientato negli anni ’80 sta letteralmente conquistando il pubblico che fa impennare gli ascolti del programma in onda su Rai2.

Rai in pole, Il Collegio 4 convince il pubblico

Un vero successo per Il Collegio 4, il programma in onda su Rai2 che sta letteralmente sbaragliando la concorrenza conquistandosi l’approvazione del pubblico sia in termini di share sia in termini di hashtag. Ieri sera il docu-reality commentato da Eric Alexander e da Simona Ventura è riuscito a salire sul secondo gradino del podio sorpassando anche un must di Mediaset come Le Iene.

Sono stati 2.584.000 i telespettatori che hanno premiato Il Collegio 4 che è riuscito a totalizzare uno share da doppia cifra pari all’11,05%. Un ottimo risultato che rimane però diverse punti indietro rispetto al primo in classifica che, ancora una volta, è firmato Rai.

Piaggio, la storia dell’imprenditore è la più seguita

Al primo posto del podio con il 23,87% di share troviamo infatti Enrico Piaggio – Un sogno italiano, la fiction che ha portato sul piccolo schermo la storia dell’imprenditore italiano di successo, interpretato da Alessio Boni, che dopo la seconda guerra ha saputo reinventarsi nel pieno di una crisi economica che sembrava non lasciare spazio ad idee e rivoluzioni.

Terzo posto sul podio invece per Le Iene che chiude l’appuntamento infrasettimanale con doppia cifra anche lui, con lo share al 10,97%. Fuori dall’area medaglia invece Canale 5 che con Caccia al tesoro ha raccolto l’8,15% di share, e Carta Bianca con la Berlinguer bassa in classifica al 4,03%. Ancora una serata dunque all’insegna della Rai, già reduce del successo del lunedì sera – oramai consacrato – con la messa in onda de Il Commissario Montalbano che ancora dà molto filo da torcere a Barbara d’Urso sulla scia con il suo Live – Non è la d’Urso ma ancora molto lontana dal primo posto.