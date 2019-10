Simona Ventura è stata ieri ospite di Che tempo che farà (e anche di Che tempo che fa) e ai microfoni di Fabio Fazio ha parlato della nuova edizione de Il Collegio e della sua La Domenica Ventura che ieri non è andata in onda. Tra le altre cose, durante Che tempo che fa, gli altri ospiti presenti in studio c’è stato anche l’attore John Turturro con cui la showgirl si è scatenata ballando la salsa.

Il ruolo di Simona Ventura ne Il Collegio

Simona Ventura parla a Che tempo che farà de La Domenica Ventura il programma sportivo che conduce ogni domenica a mezzogiorno.

La conduttrice si è definita più che soddisfatta della sua trasmissione. In studio anche il Mago Forest con cui la presentatrice ha scherzato sulla loro lunga carriera insieme: “Io ho fatto un po’ la sua valletta in qualche numero di magia“. La conduttrice ha poi rivelato quale sarà il suo ruolo nel reality show Il Collegio: “Io sarò la voce narrante anche perché parliamo dei nostri anni, che sono gli anni ’80“.

Poi, rivolgendosi a Fabio Fazio ha aggiunto: “Tu non hai idea delle pettinature, questi ragazzi sono un po’ i nostri figli e io sarò la voce narrante di questi ragazzi che sono stati posizionati in un collegio degli anni ’80, quindi hanno cambiato tutto“.

A proposito poi della sua passione per il calcio Simona Ventura dice di aver già scommesso su chi vincerà il campionato quest’anno: “Ho scommesso una cifretta sull’Inter di Conte“.

Simona Ventura danza scatenata con l’attore John Turturro

Simona Ventura ha poi stupito il pubblico di Che tempo che fa invitando a ballare l’attore John Turturro, che sedeva tra gli ospiti dopo essere stato intervistato da Fabio Fazio per presentare il suo nuovo film, Jesus Rolls – Quintana è tornato, in uscita nelle sale il 16 ottobre prossimo.

Dopo aver visto una scena in cui l’attore danzava, Simona Ventura, che tra le altre cose ha anche studiato danza, l’ha invitato a ballare. I due si sono così abbandonati alla musica ballando.