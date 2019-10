Il 22 Ottobre 2019 esordirà su Rai2 la quarta edizione de Il Collegio. Nel reality show ci saranno alcune novità: confermata ovviamente la presenza di Simona Ventura, voce narrante e del figlio Niccolò Bettarini.

Il Collegio 4: via il prossimo 22 ottobre

Il docu-reality racconta la storia di un gruppo di ragazzi che viene catapultato nell’anno 1982. I 20 ragazzi dovranno sottoporsi e adattarsi alle severe regole del Collegio. I protagonisti dovranno quindi abbandonare anche tutti i comfort tecnologici della nostra epoca come, ad esempio, il cellulare. Il loro obbiettivo sarà quello di riuscire a conseguire il diploma di terza media come se corresse l’anno 1982.

Magnolia – Banijay Group ha scelto 10 ragazzi e 10 ragazze fra i 22mila iscritti ai casting. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora noti i nomi dei partecipanti a questa edizione ambientata al Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco.

Niccolò Bettarini sulle orme di mamma Simona

Simona Ventura sarà la nuova voce narrante del programma: prenderà il posto di Giancarlo Magalli, narratore delle passate 3 edizioni. Fra i due c’è una bella amicizia. Il 9 Luglio Magalli ha pubblicato una foto su Facebook di lui e Simona commentandola così: “Ora la quarta edizione sarà ambientata negli anni ‘80, periodo in cui io e la scuola eravamo ormai distanti, mentre Simona era ancora fresca di studi“.

Sempre Magalli aggiunge su Facebook, riferendosi proprio a Il Collegio 4 e alla collega Simona Ventura: “Quindi sono certo che lo farà benissimo, aggiungendoci la sua verve e la sua allegria. Per me resterà una esperienza molto positiva e molto divertente: un tassello particolarissimo della mia carriera. Grazie a quelli che avevano apprezzato il mio lavoro ed un grande in bocca al lupo a Simona“.

Niccolò Bettarini curerà invece Il Collegio Off insieme a Valentina Varisco, in arte Valeficent. Lo spin off del programma andrà in onda su Rai Play.

Lei su Instagram ha commentato l’avventura che si appresta a vivere appieno scrivendo: “Stiamo per tornare. Questa è la seconda edizione. Ho deciso di volere un co-conduttore con me. Ho fatto un sacco di provini e alla fine ne ho preso uno che è bravissimo, bellissimo.“