Simona Ventura si prepara al calcio d’inizio della sua La Domenica Ventura, che andrà in onda, come facilmente intuibile già dal titolo, di domenica. Il debutto è previsto per il 15 settembre alle 12,00, su Rai 2. Il primo ospite che avrà in studio Simona Ventura sarà Massimo Ferrero, il Presidente della Sampdoria.

A La Domenica Ventura arriva Massimo Ferrero

La Sampdoria giocherà sabato contro il Napoli e ad annunciare che il primo ospite di Simona Ventura sarà Massimo Ferrero è un comunicato stampa della Rai. La Domenica Ventura si prepara così ad accogliere nel suo studio uno dei protagonisti assoluti del mondo del calcio, famoso anche per le sue goliardate, per la sua personalità eccentrica e vulcanica.

Sicuramente, con il suo charme e la sua simpatia, Simona Ventura dimostrerà di sapergli tenere testa nel corso della prima puntata del suo programma che si propone di guardare il mondo del calcio da una prospettiva differente, in grado di lasciare spazio anche al lato più umano dei protagonisti di questo sport tanto amato e seguito.

Non solo calcio a La Domenica Ventura

La Domenica Ventura promette di dono spazio solamente al mondo del calcio, ma allo sport in generale. Infatti, la Rai ha annunciato che il programma di Simona Ventura darà voce anche ai familiari dei protagonisti di questo sport con interviste esclusive e inviati che entreranno direttamente nelle loro case.

Dunque, l’intento sarebbe quello di offrire uno sguardo più intimo e leggero su un mondo di professionisti che il pubblico sarebbe solito osservare “a distanza”. La trasmissione di Simona Ventura accenderà i riflettori anche sullo sport femminile, in particolare, sulle campionesse azzurre, con un occhio al passato e uno al presente. A fiancheggiare in qualità di inviato la celebre conduttrice in questa nuova avventura ci sarà il giornalista di Raisport Francesco Rocchi.