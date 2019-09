Più che di uno scontro si tratterebbe di uno scambio di battute tra amiche e, infatti, Simona Ventura definisce così Paola Ferrari rispondendo alle sue dichiarazioni con una frecciatina dalle colonne del Corriere della sera, per spiegarle che passare dall’intrattenimento al calcio per lei non sarà affatto un problema. Infatti, il 15 settembre, Super Simo tornerà con La Domenica Ventura, un nuovo programma dedicato al calcio, su Rai 2. Durante l’intervista, la conduttrice torna anche sull’eventualità di un matrimonio con Giovanni Terzi, argomento che aveva già affrontato giorni fa.

Simona Ventura replica a Paola Ferrari

Era il 22 agosto e molti giornali riportavano le dichiarazioni di Paola Ferrari su Simona Ventura.

La giornalista aveva così commentato a Chi il ritorno della conduttrice in un programma di calcio targato RAI: “Sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra ‘Temptation Island Vip’, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio“.

A lei replica Simona Ventura che spiega che non è la prima volta che la collega fa un commento simile: “Paola Ferrari è un’amica. Disse la stessa cosa quando passai dal calcio all’intrattenimento: nel ‘94 mi portò fortuna e spero faccia altrettanto oggi“.

Poi, Super Simo non si lascia sfuggire l’occasione per mandare una frecciatina amichevole alla collega: “Del resto Paola mi ha aiutato all’inizio della carriera: mi vide a un concorso di bellezza e fece il mio nome a Telenova. Insomma questi endorsement mi divertono. E comunque, per rispondere alla domanda di Paola: glielo faccio vedere domenica come si fa a passare da Temptation al calcio…“.

Simona Ventura ritorna al calcio con grande entusiasmo

Ritornare al timone di un programma dedicato al calcio in Rai entusiasma Simona Ventura.

La conduttrice non lo nasconde e commenta così il suo “ritorno” allo sport, dopo Quelli che il calcio: “Il giornalismo sportivo è il fil rouge della mia vita e della mia carriera. Non ho mai smesso di leggere tre quotidiani sportivi ogni giorno. Mi appassiona e mi diverte. Sono felice perché c’è molta collaborazione con Rai sport e non succedeva da anni: per me includere è fondamentale“.

Giovanni Terzi e il matrimonio

Non fa mistero del grande sentimento che la lega a Giovanni Terzi e, come aveva già dichiarato nei giorni scorsi, Simona Ventura rivela che non esclude affatto la possibilità di unirsi in matrimonio con il giornalista. Le parole della presentatrice non potevano essere più chiare: “È un grande amore ed è nei nostri piani“.