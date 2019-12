Michele Santoro torna in Rai dopo due anni, e non per parlare di politica: sarà il conduttore di Volare, programma in seconda serata che andrà in onda stasera e che analizzerà il fenomeno della musica Trap.

La musica Trap sbarca in Rai

Ospiti del programma saranno alcuni ragazzi molto giovani con storie di vita molto diverse l’una dall’altra. Ci sarà ad esempio il giovane Nicolò (in arte Chfnik), residente a Milano, che racconta quali sono le paure e i rancori che attanagliano molti giovani che calcano i palcoscenici della musica trap. Altri ospiti hanno un backround complesso, come Yolo e Jama Don, entrambi con origini romene (Jama Don nasce da padre italiano e madre rom).

Ad affiancare Santoro ci saranno Ram Pace, Cecilia Sala e Luca Santarelli.

Santoro: niente foto in Rai e LA7

Gli ultimi tempi, professionalmente parlando, non sono stati particolarmente rosei per Michele Santoro. L’ultimo programma in Rai risale al 2018, con M su Rai 3. L’esperienza con LA7 era andata avanti dal 2012 fino al 2015. Oggi, guardando al passato, Santoro si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Nei corridoi di Raidue e di Raitre non ci sono mie foto e nemmeno un disegno delle mie scenografie. Eppure ho fatto trasmissioni che hanno battuto diversi record e hanno segnato, comunque la si pensi, molti anni di televisione”.

Sul patibolo ci finisce anche LA7: “Anche i record d’ascolto di La7 sono miei; e anche lì non credo ci siano fotografie a ricordarlo”.

È proprio Santoro però a definirsi come una figura scomoda:“Con l’età stare fuori mi pesa di meno so di essere un individuo indigesto alla destra, alla sinistra e perfino a Grillo, che con me qualche debituccio, a essere onesti, dovrebbe sapere di averlo”. A riportare queste parole è Libero.