Aveva un figlio di 2 anni e faceva la modella part time, Holly Capron, giovane di 28 anni trovata senza vita. Era scomparsa da 5 giorni quando è avvenuto il tragico ritrovamento del suo cadavere. La sua morte ha sconvolto la comunità di Exeter, città inglese in cui viveva. Pare che la giovane non stesse attraversando un periodo facile.

La scomparsa di Holly Capron

Come riporta il Daily Mail, la scomparsa di Holly Capron era stata segnalata alle autorità, lo scorso 25 novembre. La 28enne viveva a Exeter, città situata in Inghilterra, con il suo bambino piccolo, di appena 2 anni. Pare che Holly Capron avesse avuto problemi psicologici in passato e che si fosse già allontanata volontariamente senza avvertire, ma che avesse fatto perdere le sue tracce per 1 o 2 giorni al massimo.

Sembra che la giovane modella avesse sentito alcuni amici prima di sparire nel nulla, dicendo di trovarsi da sola in un parco di Exeter. Gli amici di Holly Capron avrebbero affermato che la modella era apparsa sconvolta al telefono. Sembra inoltre che appena poche settimane prima che venisse ritrovato il suo cadavere, la giovane avesse lanciato un gruppo per il supporto psicologico su Facebook. Si sospetta che la giovane stesse affrontando un periodo non facile, ma non c’è alcuna conferma in merito.

Da poco tempo pare avesse trovato un impiego part time all’Haven Devon Cliffs Holiday Park, un villaggio vacanze.

Il tragico ritrovamento del cadavere della modella 28enne

Domenica 1 dicembre, intorno alle 11,15 di mattina, il corpo senza vita della giovane modella è stato ritrovato a St Mary’s Bay, spiaggia di Brixham, una cittadina che fa parte della stessa contea del Devon in cui è situata Exeter, la città in cui viveva. Dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita, la polizia ha comunicato che procederà con l’apertura di un’inchiesta, anche se pare si tratti di un atto dovuto.

Infatti, come riporta il Daily Mail, un portavoce della polizia locale ha riferito: “La sua morte non è trattata come un caso sospetto ed è stato preparato un fascicolo per il medico legale“.

Intanto, gli amici di Holly Capron sono distrutti dalla sua morte e hanno ricordato ai microfoni di Devon Live quanto fosse sempre sorridente e positiva. Sophie Bowlas, un’amica di Holly Capron, che aveva lavorato insieme alla modella 28enne trovata morta ad uno shooting, ha detto: “Sorrideva e rideva sempre, anche quando la vita era dura“. Sophie Bowlas ha anche affermato a proposito del bimbo di 2 anni della modella: “Amava davvero tantissimo il suo bambino“.