Questa sera, 5 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata della serie tv Adrian con Adriano Celentano. Il progetto del cantante non ha ottenuto il successo sperato in termini di ascolti tanto che la messa in onda è stata abbastanza travagliata.

Ospite di questa sera sarà Marco Mengoni, che si spera riesca a radunare una parte di pubblico più giovane e risollevare le sorti del programma.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Adrian

Marco Mengoni sarà l’ultimo ospite della serie tv Adrian, in onda questa sera su Canale 5. A rivelarlo è lo stesso cantante attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui dice: “Sarà un onore venirti a trovare e dividere il palco con te.

A giovedì, Adriano!”.

L’artista romano canterà insieme a Celentano il repertorio del celebre Molleggiato e nel corso della serata avranno modo di affrontare diversi temi che stanno a cuore al cantante, come ogni puntata. Mengoni è tra l’altro impegnato con il suo Atlantico on Tour, che lo porterà a cantare in giro per l’Europa dopo il grande successo riscosso in patria.

Le critiche al programma Adrian

Stasera si concluderà quindi l’esperimento Adrian che non ha convinto in termini di share a causa del quale ha dovuto subire uno stop nella messa in onda di ben 8 mesi.

La serie è poi tornata in onda con un format totalmente nuovo che rimetteva al centro il Molleggiato con le sue canzoni ma nemmeno questo è servito a risollevare le sorti della trasmissione.

Nel corso delle ultime puntate nemmeno ospiti importanti e amati come Maria De Filippi e Morgan sono riusciti a farla piacere al grande pubblico e la serie è giunta così a conclusione con la puntata di questa sera.

Lo stesso Celentano ha ricevuto il celebre tapiro d’oro da Valerio Staffelli per i bassi ascolti, e il cantante ha così commentato il “premio”: “Io lo capisco, tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio.

È per quello che gli ascolti sono più bassi, perché lì dentro c’è il futuro“.