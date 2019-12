Anche Amanda Lear ha ricevuto il battesimo del palco di Piero Chiambretti, teatro di grandi confidenze più o meno hot da parte di vip di ogni sorta.

Amanda Lear si è lasciata andare a racconti sul suo passato, sui suoi amori, sulla sua identità di genere ( un tema fortemente chiacchierato in passato) senza evitare cenni al presente. Tra cui un ironico (o non troppo?) cenno alla sua condizione economica.

Maschio o femmina? Questione di marketing

La sua sessualità, o meglio i dubbi sulla sua identità di genere, sono stati motivo di dibattito lungo e tortuoso nei decenni. La Lear, dal canto suo, non ha mai voluto dare precisazioni ed un po’ di tempo fa aveva già spiegato di essere stata proprio lei a muovere le fila del gossip, cavalcando l’onda e aumentando le voci lei stessa.

Da Chiambretti, ha dichiarato: “Ho fatto tutto io. Con la mia voce particolare si poteva credere che fossi uomo e ci ho giocato”.

I grandi amori di Amanda Lear li conoscono tutti, ma uno più di qualunque altro ha segnato la sua vita: Salvador Dalì. Di lui, Amanda fu la musa ma anche l’amante, in una relazione passionale benché completamente platonica. È lei stessa a raccontarlo, spiegando anche quanto fu importante Gala, la moglie di Dalì:“La moglie di Dalì non era gelosa, anzi mi diceva ‘Se lui ha bisogno di te per creare, per dipingere, allora va bene così.’ Era una donna straordinaria”.

La replica alle insinuazioni

C’è però qualcuno che ritiene che la storia d’amore di Dalì e Lear sia una sorta di montatura, ovvero Jonathan Kashanian, che in una recente puntata di Detto Fatto ha raccontato:“In realtà lei non era davvero la musa ma si conoscevano solamente. In realtà di Amanda in quella casa non c’era traccia”. Intervistata da Chiambretti, Lear ha avuto l’occasione di lanciare a Jonathan una frecciatina: “Io non devo dire niente a Jonathan.

È tutto finto. Menomale che c’è lui che ha detto questo!”.

Lear: “Ho bisogno di soldi!”

Amanda Lear ha anche fatto una battuta che porta a riflettere i suoi fan sulla sua situazione economica, anche se la cantante ha parlato in modo sicuramente ironico: “I soldi sono importanti, ho tante spese io, ho bisogno di soldi”. Il riferimento era dovuto al fatto che Chiambretti le avrebbe chiesto se era venuta da lui come ospite perché era stata pagata bene, o perché le piaceva la trasmissione.