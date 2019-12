Christian De Sica e Massimo Boldi, da Sorrento, hanno fatto un annuncio molto importante. Pare, infatti, che dopo essersi riuniti con Amici come prima, film del 2018, i due siano pronti a girare una nuova pellicola. Si starebbe già pensando anche alla sceneggiatura.

Torna la coppia Boldi-De Sica

Reunion per Christian De Sica e Massimo Boldi. I due sono a Sorrento, dove hanno ricevuto il Biglietto d’oro, e hanno fatto una rivelazione molto importante in merito al loro rapporto di amicizia. Dopo anni in cui sembrava che il legame fosse destinato a concludersi, invece sono ritornati insieme dopo 13 anni per una pellicola, Amici come prima, sbancando il botteghino.

“Mi chiedo però dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo già girato il mondo” ha dichiarato De Sica. In effetti, i due hanno preso parte a numerosi film campioni di incasso, dal 1986, a tema natalizio, che li ha portati a girare in India, in Egitto e in molti altri luoghi caratteristici. “Christian è fin troppo generoso” ha chiosato Boldi mentre De Sica ha detto che Boldi non ha nessun difetto .

I prossimi impegni di Christian De Sica e Massimo Boldi

L’attore romano ha confermato che nel 2020 potrebbe essere messo in cantiere un nuovo film della coppia.

“Il mio prossimo impegno sara’ con Alessandro Siani” ha detto De Sica, aggiungendo che anche Boldi ha altri lavori in corso. Tuttavia, Christian De Sica afferma: “Stiamo già pensando a una grande sceneggiatura insieme”.

L’attore ha confermato che Sorrento, il prossimo anno, ospiterà una nuova edizione dei Premi dedicati al padre Vittorio, ricordato recentemente: “Lui sarebbe felicissimo di questa scelta”. D’altronde, lo stesso De Sica ha vissuto da bambino sul set dove il padre girava film di successo. A questo proposito, ha aggiunto: “Sarà un premio dedicato ai giovani e questo è molto bello”