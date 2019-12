Era disperato per la rottura del rapporto con la fidanzata: così, è andata sotto casa sua e si è dato fuoco. È accaduto a Perdendo (Bergamo): ora l’uomo, 59 anni, è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

Disperato per la rottura di due mesi prima

La loro relazione era finita due mesi fa e lui non se n’era fatta una ragione. Lei, 49 anni, l’aveva lasciato: lui, disoccupato e con alcuni piccoli precedenti penali, non se ne capacitava e quel giorno è andato in via Aldo moro, sotto casa di lei, disperandosi e implorandola di scendere per parlare.

Lei non ha voluto interagire con l’uomo che a quel punto ha deciso di versarsi addosso della benzina che si era portato dietro in una tanica, buttandosela addosso. Ciò fa dunque pensare che sia stata un’azione premeditata, o quantomeno un’ultima spiaggia che l’uomo aveva considerato tra le opzioni.

Il salvataggio da parte del vicino di casa

Quando l’uomo ha preso fuoco, sotto lo sguardo terrificato della donna, un vicino di casa si è accorto della scena ed è corso in strada con dell’acqua ed è riuscito ad evitare il peggio: subito dopo sono stati chiamati i soccorsi e l’uomo è stato trasportati al centro Grandi Ustionati del Niguarda.