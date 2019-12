Sale la tensione in tutta la Francia, oggi, per lo sciopero generale. Il corteo manifesta contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, prima ancora della sua partenza, però, 500 black bloc si sono presentati in Place de la Republique e sono entrati in azione.

Parigi nel caos

È scontro a Parigi dopo l’entrata in azione di 500 black bloc: questi hanno danneggiato alcune telecamere televisive, vetrine e hanno dato alle fiamme alcuni cassonetti. Sembra sia stato necessario il lancio di alcuni lacrimogeni da parte della polizia.

Sciopero in Francia

È una Francia in stand by quella di oggi. Si sono fermati i treni e le metropolitane, così come gli autobus e persino le scuole pubbliche.

Per metro e bus lo sciopero non si ferma, i sindacati della Ratp, la compagnia che li gestisce ha annunciato che lo sciopero andrà avanti fino a lunedì. una In una nota Cgt, secondo sindacato di Ratp, ha spiegato che la loro intenzione “si traduce in un sistema quasi al blocco, una situazione che continuerà nei prossimi giorni se il governo non ascolterà le rivendicazioni sull’abbandono del progetto Delevoye di riforma delle pensioni“.

Dal canto suo, l’Eliseo fa sapere che il presidente è “calmo e determinato a condurre in porto la riforma, in un approccio di ascolto e consultazione“.

Nessun passo indietro, quindi, anzi: il premier Edouard Philippe si “esprimerà verso metà della prossima settimana sull’architettura generale della riforma“.