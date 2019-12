È una storia drammatica quella che arriva dalla Carolina del Sud, precisamente da Springfield e che ha attirato l’interesse nazionale americano. Una tragica vicenda riportata da Metro che ha per protagonista un bambino di appena 9 anni, ucciso accidentalmente dal padre durante una battutati di caccia.

Spara al figlio per errore durante la caccia

Tutto sarebbe avvenuto verso la fine di novembre, nel Sud della Carolina. Una dramma, un incidente tramutatosi presto in una tragedia che ha stravolto la vita di un’intera famiglia. Il piccolo protagonista di questa triste vicenda si chiamava Colton Williams ed aveva appena 9 anni. Il bimbo si trovava nella contea di Orangeburg ed era insieme al padre e ad un amico di questo per una battuta di caccia.

Sulla fonte ufficiale che ha diramato la notizia, il WRDW, non rende nota la dinamica di quanto sia accaduto dettagliatamente riportando solamente il doloroso epilogo che ha visto il padre, durante una battuta di caccia di conigli, sparare per errore al figlio, uccidendolo.

Il dolore della famiglia

Un errore fatale che ha devastato la vita dell’uomo e dell’intera famiglia. “È con grande tristezza che condividiamo le notizie della scomparsa di uno dei nostri amati studiosi del KEES di quarta elementare, Colton Williams“, si leggeva sulla pagina Facebook della District.

Il piccolo, come riportato dalla WRDW, era un grande appassionato di sport tanto da vincere anche il premio come tiratore – racconta il nonno del piccolo – a Camp Woodie. Sempre il piccolo di 9 anni inoltre, sembra risultasse nella lista dei donatori di organi. Una volta accortisi del drammatico errore, il padre e l’amico hanno immediatamente allertato i soccorsi ma nulla hanno potuto per salvare il bimbo la cui ferita d’arma da fuoco gli è stata fatale. Sempre il nonno del piccolo, successivamente alla NBC, ha così dichiarato: “È difficile.

Siamo grati a Dio per i nove anni che abbiamo trascorso con lui. Era la luce più brillante della nostra vita“.