Un brutto spavento per Kikò Nalli, l’ex di Tina Cipollari nonché volto noto del salotto televisivo, spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso nonché vecchia conoscenza di Maria De Filippi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finito nelle ultime ore in ospedale e sembrerebbe che la causa sia da ricondursi a motivi dati dallo stress.

Kikò Nalli, l’hairstylist in ospedale

Un malore al principio e più precisamente un “forte dolore al petto”, secondo quanto si apprende dalle fonti. Questi i motivi che hanno inizialmente preoccupato e spinto verso l’ospedale Kikò Nalli, l’hair stylist ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari.

Secondo quanto diffuso, l’ex gieffino sarebbe stato soccorso e trasferito con “urgenza” in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina, per ulteriori controlli. E non è nemmeno la prima volta che nel giro di pochissimi mesi Kikò Nalli finisce in ospedale: era circa il 10 ottobre scorso quando infatti l’hair stylist veniva aggredito per le strade di Roma da alcuni malviventi che lo avevano preso di mira mentre Nalli si stava scattando un selfie per strada con alcune fan.

Il messaggio rassicurante si fan su Instagram

Un fortissimo spavento che ha destato anche preoccupazione tra i fan di Nalli che hanno immediatamente affollato le sue bacheche social chiedendo ulteriori informazioni circa il suo stato di salute.

La risposta, rassicurante, è arrivata direttamente dalle stories Instagram di Nalli attraverso le quali ha voluto parlare di quanto accadutogli. “Sto bene tutto apposto… solo un forte stress…. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace…. IO MI RIALZO SEMPRE. Grazie a tutti Kikò Nalli”.