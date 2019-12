A distanza di mesi, sembra che sia tornato il gelo tra Serena Rutelli e i suoi parenti biologici. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli aveva infatti avuto dei contatti con la madre biologica e il fratello mentre era dentro la casa del Grande Fratello, durante la 16esima edizione del programma, ma i rapporti con loro sembrano poi essere caduti nel vuoto.

Adottata dopo essere stata abbandonata

Serena Rutelli e sua sorella Monica sono state adottate quando Serena aveva 7 anni. Prima, le due avevano vissuto 3 anni in una casa-famiglia, dopo che la madre le aveva abbandonate. Le due sorelle sono state accudite dal 1997 dalla coppia Rutelli-Palombelli ed entrambe sono molto legate alla famiglia adottiva.

Mentre Serena era al Grande Fratello è però accaduto qualcosa di sorprendente: la mamma adottiva della ragazza era venuta allo scoperto dicendo che avrebbe voluto ricostruire un rapporto con Serena. Lei, dal canto suo, pur mantenendo la diplomazia e la gentilezza con cui si è fatta conoscere dentro la Casa del GF, ha rimandato l’offerta al mittente. All’epoca aveva infatti spiegato che la sua famiglia adottiva per lei era l’unica vera ed esistente: “Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre.

Ci sono cose che non riesco ad affrontare e non riuscirei a perdonare mia madre. Sono fatta così. E poi una famiglia ce l’ho”.

Nessun contatto dopo il GF

Oggi quell’affermazione prende ancora più corpo, come ha spiegato lei stessa su Instagram ai suoi follower, a chi le chiedeva della sua famiglia naturale: “Non si sono mai più fatti sentire. Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti?”. Poi, un giudizio su quali fossero le reali intenzioni dei suoi parenti: “Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta”.

Serena Rutelli si riferiva anche al fatto che un giovane di 30 anni, Gaetano, si era presentato in tv a Live non è la D’Urso dicendo di essere il fratello di Monica e Serena, di essere stato dato in adozione a un anno di vita e di voler stringere nuovi rapporti con le sorelle perdute.

In quel caso, contrariamente a quanto deciso con la madre, Serena Rutelli si era dichiarata concorde all’idea di un incontro.