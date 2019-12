Come andrà a finire tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Il cavaliere ha chiesto a Ida di sposarlo, proprio quando la dama aveva appena deciso di chiudere per sempre. La situazione in puntata era rimasta sospesa, e ora Uomini e Donne mostra tutte le perplessità di Ida.

La proposta e la risposta di Ida

Riccardo si presenta in puntata munito di anello e tenta il tutto per tutto: chiede di sposarlo. Ida resta in silenzio, sorpresa. Maria De Filippi la toglie dall’impiccio e le propone di ballare con lui. I due ballano e Riccardo la porta fuori. Dietro le quinte dello studio poi Ida fa emergere tutti i dubbi e le paure: “Non so più cosa provo“, gli spiega.

“Guarda almeno l’anello, aprilo ti prego“, insiste lui, ma Ida resta irremovibile: “Ho bisogno di tempo“. E la situazione, ora, sembra in stallo.

