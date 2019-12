Era andato a una cena aziendale nel noto locale cremonese, il Juliette, e ne è uscito in coma farmacologico. È accaduto a un 37enne, e l’ipotesi è che siano stati i buttafuori del locale ad aggredirlo gravemente.

Il giovane ora non è in pericolo di vita ma si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona, in stato di coma farmacologico.

Aveva bevuto molto, poi la rissa

Il 37enne a quanto pare si era recato sabato sera ad una cena aziendale, quando a causa di qualche bicchiere di troppo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Il personale del locale a quel punto lo avrebbe buttato fuori e lì, secondo alcuni, proprio dai buttafuori sarebbe stato aggredito in maniera così pesante da dover essere ricoverato d’urgenza: a quanto pare in un primo momento il giovane era sembrato in pericolo di vita.

Indagini ancora in alto mare

Le forze dell’ordine stanno mantenendo il massimo riserbo su quanto sia accaduto e quanto è finora emerso dalle indagini: i carabinieri al momento stanno cercando di raccogliere il numero maggiore possibile di testimonianze.