Nella scorsa puntata di Domenica Live andata in onda l’8 dicembre è avvenuto il tanto atteso e anticipato confronto tra Floriana Secondi e il suo ex Daniele Pompili.

La vincitrice del Grande Fratello ha da subito dimostrato la sua rabbia nei confronti dell’ex per aver diffuso sue foto hot e ha sbottato: “Adesso ti tiro uno schiaffo”.

Il retroscena e la versione dell’ex di Floriana

Ospite di Barbara d’Urso, Daniele Pompili ha voluto spiegare la sua versione degli eventi riguardo allo scandalo della diffusione delle foto hot dell’ex Floriana Secondi. La conduttrice inizia con un “Devi capire che hai fatto una cosa schifosa”.

Pompili ribadisce le sue scuse per la diffusione delle immagini e parla della sua storia con Floriana: “Intanto le chiedo scusa per aver creato questo caos, per aver messo in piazza la nostra vita privata. Per quanto riguarda il nostro fidanzamento, sì, io so di averla amata. Ma deve smetterla di dire falsità. Siamo stati insieme un anno e mezzo. C’è da dire che lei non ha un carattere facile, ti prende di petto e dice quello che pensa. Ecco perché abbiamo avuto alti e bassi”.

Infine racconta di aver raggiunto la sua ex in discoteca per chiederle scusa di persona ma la donna si è rifiutata e lo ha respinto.

L’accesa discussione tra i 2 in diretta

Nel salotto di Domenica Live Floriana Secondi entra senza salutare nemmeno l’ex Daniele Pompili che era già seduto. Il confronto tra i 2 ha da subito assunto dei toni piuttosto accesi: appena Pompili ha iniziato a parlare infatti, Floriana ha sbottato: “Adesso mi alzo e ti do uno schiaffo davanti a tutti e ti chiedo scusa”. Barbara d’Urso interviene subito per smorzare i toni incandescenti: “La rissa no, per favore”.

Floriana racconta la sua versione su quella serata in discoteca: “Lui è arrivato con un suo amico.

Mi è venuto addosso, dicendo che mi voleva parlare e voleva spiegare perché mi aveva fatto tutte queste cattiverie. Ancora dopo mezz’ora non se ne andava e mi girava intorno. Mi metteva le mani sul viso. Se l’avessi respinto, sarebbe stato travolto dai ragazzi lì intorno”.

Pompili confessa in studio: “Ho fatto tutto questo perché non ho mai accettato che tu mi abbia fatto fuori dalla mia vita“. L’uomo dice che i suoi sentimenti verso l’ex gieffina erano veri e continua le sue scuse pubbliche, chiedendo però di riceverle anche dalla stessa Floriana per le denunce di ricatto. La risposta della Secondi è un secco “Mai”. Dalla conclusione dell’intervista si capisce che la vicenda rimane ancora aperta.