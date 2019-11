In questo periodo Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è protagonista di un intricato gossip che si sta consumando di puntata in puntata nel salotto TV di Barbara D’Urso. L’ex gieffina, infatti, sta cercando di dimostrare che quanto rivelato Daniele Pomoli, che ritiene di essere il suo fidanzato, è falso.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, aggiungendo nuovi tasselli al caso è venuta fuori una notizia che ha letteralmente colto di sorpresa Barbara D’Urso.

La vita sentimentale di Floriana Secondi

Domenica scorsa l’opinionista è tornata da Barbara D’Urso, dopo l’accesa ospitata della settimana precedente che ha lasciato aperto l’argomento per questioni di tempistica, Barbara ha mantenuto la promessa ed è tornata ad ospitare Floriana, per darle l’opportunità di terminare il suo discorso.

Sebbene abbia mantenuto la parola e non ospitato Daniele Pompili in trasmissione, non ha potuto fare a meno di mandare in onda alcuni suoi videomessaggi per un confronto.

Nel tentativo di dimostrare che con Pompili non c’è mai stato alcun tipo di rapporto, Floriana passa in rassegna, illustrandola di volta in volta, la sua vita sentimentale. Ed è stato allora che tra i nomi dei suoi ex è venuto fuori quello di Teo Mammuccari.

La reazione di Barbara

La notizia, tirata fuori con molta disinvoltura e senza sensazionalismi, ha però spiazzato la padrona di casa che mai si sarebbe aspettata una rivelazione simile.

Così una Barbara D’Urso che quasi non crede alle sue orecchie cerca conferma e chiede: “Hai avuto una liaison con Teo?“.

A quel punto con grande tranquillità Floriana conferma ulteriormente. “Certo, perché no?” domanda. “L’ha detto anche lui tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio“. A quel punto Carmelita, ancora basita, dichiara: “Non lo sapevo“. Chiusa la parentesi Mammuccari, torna ad accendersi il discorso su Pompili.