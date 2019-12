Il vulcano di White Island ha eruttato mentre sull’isola era presente un gruppo di circa 50 escursionisti. Le immagini che arrivano dal luogo sono impressionanti.

Sono almeno 23 le persone in salvo dopo l’eruzione avvenuta a White Island, isola vulcanica in Nuova Zelanda. In queste ore si sta tentando il recupero delle altre: il bilancio al momento parla di un morto, ma le autorità temono che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Intanto il premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha confermato il coinvolgimento di alcuni turisti stranieri: “Sappiamo che c’erano molti turisti sia sull’isola sia nelle vicinanze. Alcuni sono neozelandesi, ma molti altri sono stranieri“.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt