Daniele Bossari e la moglie Filippa Lagerback sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Nel corso del programma di Rai 1 la coppia ha raccontato il periodo buio in cui il vincitore del Grande Fratello Vip è stato vittima della depressione. Lui stesso ha trovato il coraggio, dopo anni, di parlarne in un libro, spiegando di essere riuscito ad uscire con l’aiuto della sua famiglia.

Tuttavia, la moglie Filippa, che nello studio di Fazio siede accanto a lui, ha confessato di non essere riuscita a decifrare subito quel dolore. Quando poi si è resa conto di ciò che il suo compagno stava attraversando è stata investita da un profondo senso di colpa.

La confessione di Filippa Lagerback

Quasi come in una sorta di confessione, Filippa Lagerback spiega al pubblico di Che Tempo Che Fa di non essere riuscita a capire le conseguenze che la depressione ha avuto sul marito Daniele Bossari. “È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi” comincia a spiegare.

Poi prosegue dichiarando che solo in un secondo momento la situazione diventa chiara all’improvviso, con tutte le sue terribili verità “Lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo.

Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore“.

Daniele Bossari racconta la depressione

Lo stesso Bossari rivela che nella fase acuta della depressione il soggetto in primis fa fatica a mettere a fuoco le circostanze, non solo chi gli sta attorno. “Nel momento in cui si sta male si fa fatica a decifrare la realtà ma adesso sto bene, da circa 3 anni.

Rifiuti l’aiuto degli altri. Rifiuti ogni messaggio, anche le persone che ti tendono una mano, provano a tirarti su. Non vuoi che l’altra persona, parlo di Filippa, riconosca il tuo malessere e ti chiudi ancora di più ” ha detto Bossari.

Ora quei momenti non sono che un brutto ricordo. Daniele e Filippa sono una coppia felice, che da sempre vive lontana dai riflettori. Genitori della piccola Stella, hanno da poco coronato il loro sogno d’amore suggellandolo con le nozze.