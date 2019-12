Weekend da dimenticare per Luca Argentero che, a cavallo tra sabato e domenica, ha subito un furto in casa. Un’esperienza traumatica ma tristemente democratica, che accomuna star e “normal people”. Il trauma è lo stesso, la refurtiva un po’ meno. Perché a casa Argentero i ladri hanno trovato qualcosa di particolarmente prezioso, più che altro dal punto di vista affettivo: un Telegatto.

Twitter impietoso

A raccontarlo è lo stesso Luca Argentero su Twitter che, in un momento di sfogo, ha consegnato al social la sua rabbia e la sua frustrazione. Peccato che, come quasi sempre avviene ormai in rete, questi sentimenti gli siano stati rimandati indietro con gli interessi (e non che la rete sia stata clemente con lui recentemente).

Tanti i commenti di solidarietà e vicinanza all’attore, ma diversi anche quelli che nel racconto di Argentero hanno trovato motivi di critica e opportunità di attacco. “Il Telegatto come premio attesta la stupidità umana: ladri e rubato se lo sono meritato” scrive un utente. “Per chi te l’ha concesso (il Telegatto, ndr.) invece spetterebbe la forca” fa eco un altro. E poi ancora: “Non te lo meritavi” o “Se so accorti di avè fatto na caxxata a dartelo”. Senza considerare gli utenti che colgono la palla al balzo per farne una questione politica, di emergenza sociale, di “gatti che mangiano sardine” e tante altre citazioni dal sempre più triste catalogo di commenti da social.

I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare…

Perché il Telegatto? Perché???? 😢😢😢😢 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) December 8, 2019

Ma di quale Telegatto si parla?

La domanda è lecita e sorge spontanea. Trovare una risposta non è poi così facile ed è un’operazione che costringe ad una full immersion nelle teche televisive. Argentero, infatti, debutta nel mondo dello spettacolo nel 2003 grazie al Grande Fratello ma l’unico Telegatto che il programma vince è nel 2001, per la prima edizione. Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo – questo il nome del galà – va in onda fino al 2008 ma tra i premiati Argentero non figura mai.

Vale quindi la pena di tornare all’ultima edizione andata in onda, quando il premio si allarga a diverse categorie tra cui il cinema. Quell’anno Saturno Contro (in cui Argentero recita) viene candidato come miglior film, ma non vince. Di quale Telegatto parla allora Argentero?