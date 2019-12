Le previsioni del tempo per la seconda settimana di dicembre riportano l’intensificarsi del freddo, con fronti artici pronti ad arrivare sul Paese. Atteso quindi un altro brusco calo delle temperature, oltre che maltempo e tanta neve.

Arriva il freddo dal Nord

Secondo gli esperti, dicembre proseguirà nella sua stagionale discesa delle temperature, seppur con un comportamento definito “assai dinamico“. Le previsioni de IlMeteo.it riportano infatti che la settimana inizierà con un fronte freddo in arrivo dal Nord (3B Meteo lo definisce un vero e proprio “affondo artico“), con un rapido peggioramento già da lunedì 09 nelle zone del Nordest. Restando al Nord, sull’arco alpino e specialmente in Val d’Aosta è attesa neve.



Nelle zone del centro invece la settimana inizierà all’insegna della pioggia e da segnalare c’è anche un forte vento di Maestrale sul versante tirrenico. Particolarmente attenzionate le coste occidentali della Sardegna, dove sono in arrivo possibili mareggiate.

Sprazzi di sole a metà settimana

Dopo l’iniziale peggioramento, per martedì 10 è atteso un tempo soleggiato al Nord e sulle zone tirreniche, grazie agli effetti dei venti di Tramontana. Più grigi invece i cieli sul versante adriatico e al Sud. Scenderà anche la neve sulle zone abruzzesi degli Appennini, a partire da quota 900m.



Per mercoledì 11 viene annunciato tempo incerto per via delle correnti: particolarmente interessato il Sud, con quella che viene definita moderata variabilità sul resto della penisola. Le piogge e la neve attese in serata a Nordovest saranno i segnali di un peggioramento in arrivo.

Giovedì attesa neve anche in pianura

Per gli esperti de IlMeteo.it, giovedì 12 il protagonista sarà un minimo di bassa pressione sull’alto Tirreno, che sarà responsabile di un repentino peggioramento e calo delle temperature in Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Attesa anche qui neve anche a bassa, bassissima quota: le previsioni riportano infatti possibili rovesci nevosi anche in Pianura Padana.

Pioggia e neve anche nelle zone del Centro e sugli Appennini.

L’antefatto del weekend: nuova perturbazione

Venerdì 13, Santa Lucia porterà “in dono” una nuova perturbazione pronta a colpire tutta Italia, in particolare Nord, area tirrenica centrale e Sud. Attesa quindi pioggia per tutta la giornata e neve sulle Alpi, ma anche sulla pianura piemontese. Vento forte e pioggia interesseranno le regioni che si affacciano sul Mar Tirreno, fino a Calabria e Sicilia.

Per il tempo che verrà nel weekend, si potranno avere informazioni più dettagliate nel corso della settimana, ma le prime stime prevedono un aumento della pressione e quindi un miglioramento delle condizioni.