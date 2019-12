Sanna Marin ha 34 anni ed è anche la più giovane primo ministro del mondo. La Marin, socialdemocratica, è stata infatti nominata prima ministra della Finlandia, sarà alla guida di un governo di coalizione che comprende altri 4 partiti, tutti di centrosinistra, tutti guidati da donne.

Chi è Sanna Marin

Sanna Marin è nata a Helsinki ed è laureata in Scienze amministrative all’Università di Tampere. Nel 2015 è stata eletta in Parlamento per poi essere rieletta 4 anni dopo diventando ministra dei Trasporti. Dopo il ruolo di ministro le spetta quello più importante di primo ministro: la Marin dovrebbe insediarsi ufficialmente questa settimana.

“Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori“, ha detto ai giornalisti dopo la nomina. “Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia“, ha concluso.

Una coalizione capitanata da donne

La Marin sarà alla guida di una coalizione di 5 partiti tutti guidati da donne: l’Alleanza di sinistra di Li Anderson, appena 32 anni; la Lega Verde capitanata da Maria Ohisalo, 34 anni; poi il Partito di Centro da Katri Kulmuni, 32 anni e infine il Partito Popolare Svedese di Finlandia di Anna-Maja Henriksson, 55 anni.