Non c’è futuro a Sanremo per Stefano De Martino. L’amato ballerino forgiato dal fuoco di Maria De Filippo e ormai consacrato dal pubblico anche nelle vesti di conduttore pare abbiamo sfatato qualsiasi ipotesi lo avessi voluto sul palco dell’Ariston al venturo Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo: nessun De Martino in lista

In molti avrebbero voluto vederlo proprio sul palco della canzone italiana ma per Stefano De Martino è ancora decisamente troppo presto. Fresco fresco di esperienza come conduttore in quel di Stasera Tutto è Possibile, De Martino si sente ancora “boccia” del piccolo schermo e non vuole azzardare un passo falso.

“Ora? (ndr. al Festival di Sanremo) Neanche per tutto l’oro del mondo – sono state le parole del ballerino-conduttore rilasciate a Il Fatto Quotidiano – Lì se sbagli sei morto. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c*lo, e di c*lo nella vita ne ho già avuto abbastanza“.

Stefano sulla scia di Amadeus

Non si fa sconti De Martino che preferisce rimandare il grande appuntamento ad un momento migliore, ad una maturità più navigata in termini di spettacolo. Non ci sarà dunque un De Martino in versione sanremese e non si sa per quanto. Sempre a Il Fatto Quotidiano Stefano De Martino riferisce anche circa l’eventualità di seguire la scia di Amadeus, suo mentore nonché fonte d’ispirazione: “Oh, Amadeus è uno che ha scritto ‘presentatore’ sopra la carta d’identità, io no“, chiosa divertito De Martino facendo intendere di non poter reggere il confronto con il direttore artistico della 70esima edizione del Festival.

Novità da Sanremo: spunta il nome di Irama

E parlando di Sanremo, ci sono nuove indiscrezioni sulle personalità che con tutta probabilità potrebbero varcare la soglia dell’Ariston: secondo quanto spifferato da Parpiglia sulle pagine di Chi, tra i papabili partecipanti potrebbe riaffiorare il nome di Irama, un altro talento nato nelle salette di Amici di Maria De Filippi.

Si vociferava addirittura che quest’anno al Festival di Sanremo avrebbe potuto approdare anche un ex di Uomini e Donne, Francesco Monte che ha messo in luce le sue doti canore in quel di Tale e Quale Show. Un’ipotesi caldeggiata ma soltanto un’ipotesi e anche parecchio fantasiosa.