Torino, si scontrano due tram

Arriva in questo momento notizia di un incidente all’altezza dell’ospedale Maria Vittoria di Torino. Due tram, uno della linea 16 e uno della linea 9, si sono scontrati questo pomeriggio. Nell’impatto, ci sarebbero stati numerosi feriti: per la precisione, sembrano essere 11 e tra questi ci sarebbe anche uno dei due autisti.

Fortunatamente però, di questi nessuno sembra versare in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente numerosi carabinieri, vigili del Fuoco e 5 ambulanze.

