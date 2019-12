Tirare le somme di questi ultimi 10 anni implica doverosamente passare a rassegna anche i programmi televisivi che in questi anni ci hanno tenuto compagnia, alcuni nuovi zecca, altri deceduto dopo il debutto per il scarso interesse da parte del pubblico, altri che tuttora godono di un successo strepitoso che li porterà in maniera ineludibile a protrarsi nel tempo, accompagnandoci anche nel 2020. Dalle versioni “vip” di ormai navigatissimi e rodati programmi, a vere e proprie new entry di tutto rispetto. Quali sono i programmi che hanno fatto “la storia della televisione” nell’ultimo decennio?

Il 2010, l’anno di Quarto Grado

Partiamo dal passato, dal lontano 2010 quando per la prima volta faceva il suo debutto sul piccolo schermo il noto programma televisivo in onda su Rete4, Quarto Grado.

Il programma d’approfondimento sui casi di cronaca passato dapprima nelle mani di Salvo Sottile e poi in quelle di Gialuigi Nuzzi che ne detiene tuttora il timone. Un programma di successo e di analisi che non ha mai deluso le aspettative in termini di share. Dello stesso anno anche il programma cui il volto dello chef Simone Rugiati è simbolo, Cuochi e Fiamme, entrato di merito come presenza fissa nei palinsesti di La7 ininterrottamente trasmesso dal 2010 al 2018.

Il 2011, il debutto e il successo di Avanti un Altro!

Fortunatissimo il 2011 per Paolo Bonolis: proprio così, sono trascorsi già ben quasi 9 anni dal debutto della puntata X di Avanti un Altro!, uno dei programmi televisivi della fascia preserale più apprezzati dagli italiani che ha visto solo una piccola parentesi nella reggenza di Bonolis in favore di Gerry Scotti. E proprio Avanti un Altro!, è pronto a ritornare dopo una lunga pausa dallo scorso aprile, simbolo di un successo ormai consacrato. Dello stesso anno anche la puntata cardine di Storie Italiane, il programma che quotidianamente porta sul piccolo schermo di Rai1 storie di tendenze sociali e problemi di attualità attraverso interviste ma anche tanta interazione.

Un programma che ha toccato l’apice del successo grazie anche alla sua conduttrice, in carica dal 2013, Eleonora Daniele. E sempre di attualità si parla anche nel programma di Corrado Formigli, Piazzapulita, andato in onda per la prima volta il 15 settembre del 2011.

Il 2012, le date X di Tale e Quale Show e Pechino Express

Sconfinando i confini nazionali e approdando nel 2012, non si può certo sorvolare su Catfish: false identità, un docu-reality americano che ha messo in luce la drammatica pericolosità del web e soprattutto delle relazioni che si tessono sui social network, in onda dal 2012 su Tv8. Sempre nel 2012 l’esordio di Crozza in quel del suo Crozza nel Paese delle Meraviglie, un programma dal taglio satirico in onda su La7. Da non dimenticare poi, sempre nel 2012, la nascita di un reality show che tuttora ci accompagna da ormai molti anni: Pechino Express: la gara delle coppie immerse in un’avventura che li porta a compiere un viaggio a tappe godendo del minimo necessario per sopravvivere. Anche per Carlo Conti il 2012 è stato un anno molto importante che ha visto nascere dalle sue mani il tanto amato talent Tale e Quale Show, andato in onda per la prima volta su Rai1 il 20 aprile dello stesso anno e giunto, nel 2019, alla sua nona edizione.

Il 2013, si aprono le porte dell’inferno di Antonino Cannavacciuolo

Il 2013 ha aperto le porte delle cucine più indemoniate d’Italia al buon cuore di Antonino Cannavacciuolo. Plasmato sulla base americana, fu proprio grazie al programma culinario che venne consacrata l’ascesa mediatica di uno degli chef attualmente più apprezzati d’Italia. Una primavera fortunata quella del 2013 anche per il celebre programma Rai, Detto Fatto che spiccò il volo insieme alla sua conduttrice Caterina Balivo e passato ora nelle mani di Bianca Guaccero.

Il 2014 – 2015: cerimonie, cucine e tradimenti

Un solo anno più tardi, la nascita de Il Castello delle Cerimonie, una costola di quello che era Il boss delle cerimonie. Nel 2014 la sua prima edizione del programma in onda su RealTime. Il 2015 è invece l’anno, a tutto tondo, di uno degli chef più apprezzati per la sua spontaneità e per il suo carisma, Alessandro Borghese. E proprio dal 2015 si può dire sia diventato un must recarsi al ristorante accompagnati dal leitmotiv “Nulla è ancora deciso perché manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare completamente il risultato“. Proprio così infatti, dal giorno del debutto del suo Quattro Ristoranti, la nostra vita tra sedie e portate, non è più la stessa. E se parlare di cucina talvolta si equivale a parlare di eros, sesso e storie di tradimenti, non si può non menzionare la prima puntata di Alta Infedeltà – 1000 modi per tradire, il programma andato in onda per la prima volta il 9 marzo del 2015 e che da allora porta in scena le più improbabili storie di amori, tradimenti, passioni irrefrenabili e vendette glaciali.

Il 2016 – 2017, l’anno del Grande Fratello Vip

Venne poi il tempo del Grande Fratello… nato a tutti gli effetti nel 2000 ma diventato deluxe – sulla scia di una tendenza che ha travolto indistintamente più programmi – solamente nel 2016. Una versione che ha incuriosito e appassionato il pubblico e che è pronta a ripartire a gennaio del 2020, per la prima volta nelle mani di Alfonso Signorini. Fortunato il 2017 per uno show che ha recentemente riscosso un successo quasi inaspettato e parliamo de Il Collegio.

Il 2018, tra tentatori e tentati

Sulla scia del successo di Alessandro Borghese, della fortuna dei programmi di cucina e soprattutto di un programma come Masterchef, che ha eletto ad “eroi” delle cucine stellati chef italiani, nel 2018 anche Bruno Barbieri ha deciso di mettersi in mare in solitaria con il suo Bruno Barbieri – 4 Hotel. Stessa sorte per la versione vip di un reality estivo che già aveva fatto breccia nel cuore degli italiani, Temptation Island Vip, andato in onda per la prima volta il 18 settembre del 2018 con al timone Simona Ventura.

Il 2019, l’ottima annata di Barbara d’Urso

Arrivando ai giorni nostri, proprio nel 2019 sono andati in onda diversi programmi che per quanto possano essere considerati dei “neonati” della televisione, prevedono avere una lunga sopravvivenza. Su tutti, quello della campionessa d’ascolti televisivi, anche Lady Cologno, Barbara d’Urso che proprio nel 2019 ha sbaragliato il botteghino con Live – Non è la d’Urso. Chissà invece se avrà un futuro anche la neo versione vip di Amici di Maria De Filippi, Amici Celebrities.