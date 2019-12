La galassia degli influencer, con annessi cachet da capogiro, è boccone ghiotto di aspri dibattiti. Giancarlo Magalli non le manda a dire, tirando in ballo il nome di punta del settore: Chiara Ferragni. A detta del conduttore, infatti, la fashion blogger più famosa d’Italia sarebbe pagata fior di quattrini senza avere tra le mani un vero e proprio mestiere.

L’affondo di Magalli alla Ferragni

Giancarlo Magalli fa un ritratto non proprio soft della figura di Chiara Ferragni, offrendo il suo punto di vista sull’universo dei ‘paperoni social’. Durante il suo intervento nel programma Tv Talk, il conduttore ha detto chiaramente cosa pensa del ruolo della fashion blogger più famosa d’Italia: “Guadagna miliardi e non sa fare niente“.

L’uscita di Magalli arriva all’interno di un sipario sul mondo degli influencer di cui, peraltro, anche sua figlia Michela fa parte (come lui stesso ha ricordato in trasmissione). “Io sono anche padre di influencer, quindi so anche di che si tratta, perché poi l’affitto a mia figlia lo pago io. Lei è una piccola influencer, sta crescendo“.

Il punto di vista sulla frase di Chiara Biasi

La questione dei compensi da urlo che si macinerebbero via social, almeno per firme imponenti del settore come quella della Ferragni, è tornata in testa con il caso della frase pronunciata da Chiara Biasi durante uno scherzo targato da Le Iene: “Io per 80mila euro manco mi alzo la mattina e mi pettino i capelli!

“.

Parole che hanno scatenato un moto di indignazione sul web, percepite come un vero e proprio schiaffo alla povertà. Giancarlo Magalli ha una visione precisa della questione: “Il clamore per la frase è giustificato, una che dice ‘Per 80mila euro non mi alzo’ diciamo che può far indignare quelli che si alzano per 1000 euro, che sono la maggioranza. Poi, che lei (Chiara Biasi, ndr) lo pensi veramente, è un altro discorso“.

Infine la stoccata, che ha suscitato anche qualche risata nel pubblico e in studio a Tv Talk: “Secondo me lei per 800 euro alle 7.30 è già vestita , lavata, pettinata”.