Lei era stanca e incinta: lui, vedendola in difficoltà, pur di aiutarla si è letteralmente “trasformato” in una sedia.

Un gesto premuroso davanti alle difficoltà

È una scena molto romantica quella vista e filmata in Cina, ad Hegang, nella regione dell’Heilongjiang. In un ospedale marito e moglie erano in attesa di una visita medica per la donna, in stato di avanzata gravidanza, quando lei deve avere espresso un certo affaticamento.

Tutte le sedie presenti erano occupate, per cui il marito ha deciso di trasformarsi in un appoggio sedendosi per terra con le gambe incrociate e permettendo alla moglie di sedersi sulla sua schiena.

Le opinioni degli utenti

Il video è stato diramato dalla polizia di Hegang e subito è diventato virale per la dolcezza della scena: in molti hanno commentato positivamente elogiando il gesto premuroso del marito, anche se qualcuno ha fatto notare che qualche altra persona avrebbe potuto decidere di dare il suo posto alla donna in difficoltà.

Tutto sommato, vedere un gesto gentile da parte di una persona nei confronti di un’altra è sempre bello e sicuramente scalda il cuore e…l’atmosfera natalizia.