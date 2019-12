Al Bano piange per la morte di sua madre, Jolanda, e al suo dolore si unisce anche Romina Power. La cantante ha rivolto un addio struggente alla donna che, per anni, ha vissuto al suo fianco non solo come suocera ma anche come ‘guida’, una seconda mamma che non potrà mai dimenticare. Tra loro un rapporto di straordinario affetto, capace di superare grandi distanze e addirittura la separazione tra lei e il Leone di Cellino.

Romina Power ricorda mamma Jolanda

Il lutto per la morte della madre di Al Bano, Jolanda, ha colpito tutti e non solo i cuori di casa Carrisi.

La sua figura è sempre stata fondamentale nella vita del figlio, nella buona e nella cattiva sorte, separazione compresa, ma non soltanto per lui.

Al lutto si unisce una commossa Romina Power, da sempre in ottimi rapporti con la donna che, per decenni, è stata una suocera amorevole e piena di attenzioni per lei.

Nel suo ricordo sui social, l’artista ha speso parole dolcissime per dirle addio, confezionando un messaggio struggente che racchiude tutto il suo dolore per la terribile perdita.

“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore“.

Questo il delicato messaggio di Romina Power, quasi a voler accarezzare per l’ultima volta quel cuore che tanto le ha dato e di cui conserverà un prezioso ricordo.

Il rapporto bellissimo con la madre di Al Bano

La foto che Romina ha scelto per dare il suo ultimo saluto alla sua ex suocera dipinge un ritratto a tinte tenere del loro rapporto. Mamma Jolanda accarezza il suo volto mentre entrambe, sorridenti, si prestano all’occhio di una fotocamera che imprime il loro reciproco amore.

Sono istantanee che arrivano da un mondo d’affetto che Romina Power ha sempre portato con sé, nonostante la fine del suo matrimonio con Al Bano.

Un’altra foto postata dalla cantante ha emozionato i fan, e mostra entrambe strette in un caldissimo abbraccio.

“Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno“, ha concluso Romina Power, certa che lo sguardo dolce e premuroso di mamma Jolanda non potrà mai abbandonarla.