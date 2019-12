2 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto a Milano tra un filobus e un camion della spazzatura, filtrano alcune indiscrezioni sulla causa dello stesso. Secondo alcune fonti, l’autista 28enne dell’autobus avrebbe riferito a dei colleghi cosa stava facendo al momento dello schianto.

Indagati entrambi gli autisti

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, ma una cosa è già certa: il filobus dell’ATM è passato col rosso, a velocità elevata. Come riportato dal Corriere della Sera, lo si vedrebbe chiaramente non solo dal filmato frontale che è circolato in rete, ma anche da un’altra telecamera. Posizionata sul muro di una residenza per anziani della via, mostrerebbe senza dubbi il passaggio col rosso.



Per questo motivo, l’autista 28enne dell’azienda di trasporti è indagato, ma con lui anche l’uomo che era alla guida del camion dei rifiuti dell’AMSA. Anche la sua velocità è ritenuta eccessiva e si indaga quindi per capire le responsabilità di ognuno.

La causa dell’incidente

Il Corriere della Sera inoltre riporta l’indiscrezione secondo cui l’autista ATM avrebbe riferito ad alcuni colleghi la causa dell’incidente. Le parole a lui attribuite dal quotidiano sono: “Stavo firmando la cedola e ho staccato le mani dal volante“. Al momento dello schianto, quindi, potrebbe essere stato intento a compilare il diario di bordo.

Per regolamento aziendale, però, questo va firmato a inizio turno, che per il 28enne era iniziato poco prima.

In attesa di sentirlo, la Procura si sta muovendo per analizzare il cellulare dell’autista. Si cercherà di appurare se al momento dello schianto (8.08.31 di sabato 07) ci sia stato traffico dati o messaggi inviati.

L’accusa di omicidio colposo stradale

Nell’incidente di via Bezzi sono rimaste ferite 16 persone, ma soprattutto ha perso la vita una donna, 49enne babysitter originaria delle Filippine. Dopo essere entrata in coma a seguito dello schianto, è deceduta nella giornata di domenica. Proprio a causa della sua morte, l’autista 28enne dell’ATM potrebbe essere indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose.



Nei confronti della donna e dei familiari, sono arrivate parole di cordoglio non solo dall’ATM, ma anche dal Sindaco di Milano, Beppe Sala. Tramite Facebook, si addolora per la scomparsa della “donna straordinaria, grande lavoratrice e estremamente affidabile“.