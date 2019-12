Ultimamente sono numerose le dichiarazioni rilasciate da Alba Parietti, tornata recentemente in numerosi salotti da quello de I Lunatici a quello di Caterina Balivo, Vieni da Me, dove si è resa protagonista di una mera sfuriata nei confronti di Giampiero Mughini. Ora però quanto riportato alla mente dalla Parietti, intervistata da Oggi, è un dettaglio particolarmente doloroso legato ad una sua passata relazione sentimentale.

Alba Parietti e il doppio tradimento

Un’Alba Parietti che ne esce particolarmente misericordiosa quella che, intervistata da Oggi, si è detta capace di aver perdonato un’amica che le aveva giocato un brutto colpo, uno di quelli che difficilmente una donna può sopportare ed anche superare.

Un aneddoto che fa parte del passato, elaborato, ma che indubbiamente non può essere dimenticato e che ultimamente la Parietti ha voluto raccontare.

L’arte del perdono: “Mi sarebbe mancata l’amica“

“Io posso perdonare tutto“, è l’incipit di una frase pronunciata dalla Parietti a Oggi a cui segue poi il racconto di un tradimento subito da parte non solo dell’uomo che aveva al fianco, ma soprattutto da parte di un’amica. “Per esempio, un’amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo – racconta la Parietti – Il tradimento c’è stato, se così lo si può chiamare.

Ma mi sarebbe mancata troppo l’amica“. Una confessione ma anche una presa di posizione che non tutti sarebbero disposti ad assumere: “Il fatto è che si può perdonare la debolezza di una persona“, racconta poi la Parietti che, come è riuscita a perdonare l’amica è riuscita anche a perdonare l’uomo.

“Chiaramente non è stato più un mio fidanzato, anzi è stata la conferma che non lo poteva essere“, conclude. Nel discorrere sulla sua sfera sentimentale, la Parietti ci tiene a specificare come nella vita abbia imparato, di dovere, a mantenere molto riserbo sulle sue relazioni: “Se parli di una relazione, quando quella relazione finisce devi spiegarne i motivi alla stampa prima ancora di averli chiari tu“.