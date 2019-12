Bruno Vespa è stato ospite di Caterina Balvio a Vieni Da Me. Nel programma contenitore pomeridiano di Rai 1, il noto giornalista e conduttore ha presentato la sua ultima fatica letteraria: Perché L’Italia Diventò Fascista.

Tuttavia Vespa, ha deciso di stare per una volta dall’altro lato della staccionata, e lui, che di solito intervista, si è lasciato intervistare da Caterina Balivo. Il giornalista si è concesso al format La lavatrice: panni sporchi lavati in tv dove ha affrontato argomenti personali come la sfera privata.

Un lavoro che tiene lontano da casa

Nonostante sia molto legato alla sua famiglia, Bruno Vespa ha ammesso le sue mancanze in casa, sia come marito che come padre.

Quando la Balivo lo definisce “marito modello”, il giornalista la mette in guardia: “Mia moglie ti querela se ti sente… Sono il peggio del peggio!” riconoscendo alcuni errori da coniuge.

Anche con il figlio Federico ha affrontato delle incomprensioni, come lui stesso racconta, causa la sua lontananza da casa dovuta al lavoro. Federico Vespa ne parlò proprio a Vieni Da Me, dove dichiarò di aver sofferto molto l’assenza del padre nella sua vita. A quelle parole il giornalista ha risposto spiegando il motivo per cui non ha potuto offrirgli sprazzi di normalità come andare a prenderlo all’uscita di scuola.

“Fuori da scuola c’erano tutte mamme che non lavoravano. Io ero sempre impegnato. Lavorare non è una colpa!“.

Il sogno di Vespa, l’ossessione di diventare nonno

Entrambi i suoi figli, crescendo hanno compreso le ragioni del padre. Ed oggi con Alessandro e Federico la famiglia costruita da Bruno Vespa e Augusta Iannini è davvero serena e allegra, anche grazie al piccolo jack russel Zoe, il cane a cui il conduttore di Porta a Porta è molto affezionato.

C’è ancora un sogno nella vita di Vespa, però, che in casa è trasformata una vera e propria “ossessione” in cui in famiglia si scherza: diventare nonno.

Chissà se uno dei suoi figli ha intenzione di regalargli questa gioia a breve.