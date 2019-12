Cicatrici sul volto a documentare una brutta pagina del suo 2019, ormai fortunatamente passata: è così che l’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta si mostra sui social, per la prima volta, dopo il grave incidente di qualche settimana fa. Un’auto, infatti, l’aveva investita nel cuore di Chivasso, in provincia di Torino.

Le cicatrici di Edelfa Chiara Masciotta

Per Edelfa Chiara Masciotta è tempo di guardare avanti dopo il brutto incidente del 19 novembre scorso. Un’auto l’aveva investita in pieno centro città a Chivasso, nel Torinese, e per le ferite riportate al setto nasale è servito un intervento chirurgico.

Oggi ha scelto di mostrarsi sui social con un selfie, il primo dopo l’accaduto, dove appare con vistose cicatrici sul volto ma comunque serena.

L’ex Miss Italia ha deciso così di imprimere la sua immagine in una istantanea che non fa sconti al trauma subito, e l’ironia la fa da padrona: “e niente non sapevo dove mettere la bottiglia!“.

L’ex Miss Italia investita da un’auto

Edelfa Chiara Masciotta era stata investita da un’auto e aveva riportato ferite e traumi, seppur non preoccupanti. In particolare, i danni a carico del setto nasale hanno richiesto un passaggio in sala operatoria, al termine del quale lei stessa ha rivelato le condizioni: “Era messo davvero male“.

Sono le parole della bellissima miss ai microfoni di Repubblica, e oggi è arrivato il selfie che ha catalizzato l’attenzione di tantissime persone su Instagram.

Immediata la pioggia di commenti di auguri per una pronta guarigione, percorso a cui la Masciotta guarda con il sorriso e la sua consueta ironia. Il pubblico non l’ha mai dimenticata, e continua a seguirla con passione. Classe 1984, origini piemontesi, ha guadagnato il titolo di più bella d’Italia nel 2005, incoronata dal divo di Hollywood Bruce Willis.

*immagine in alto: fonte/Instagram Edelfa Chiara Masciotta, dimensioni modificate