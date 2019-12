Emma Marrone non le manda mai a dire e non si tira mai indietro. Persino quando c’è da inviare la foto di un piede a qualche fan feticista. E così, tra il serio e il divertito, la cantante ha confessato le dinamiche del suo rapporto con questa schiera di fan del suo alluce. E non solo.

“Qualche volta gliele mando…”

Intervenuta al programma di Radio2, I Lunatici, la Marrone ha raccontato un po’ di backstage delle sue relazioni social: “I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male.

Sono sempre gentili”. La Marrone aveva già affrontato l’argomento qualche tempo fa, ma evidentemente la passione per i suoi piedi non è scemata nel tempo, anzi. E, in fondo, mettendo in prospettiva i fan feticisti, ma gentili, con tutti gli haters della rete, questa “tipologia di follower” risulta anche simpatica. La cantante salentina, infatti, è particolarmente esposta a commenti vergognosi (persino durante la malattia, dalla quale, fortunatamente, pare essersi ripresa piuttosto bene). A questi utenti ha dedicato il brano Malelingue e su di loro è tornata anche nell’ultima intervista: “Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati“.

Molto meglio parlare di piedi allora, quando non si parla di musica, e la Marrone non fa passi indietro. Anzi, li fa – rigorosamente senza calze e con unghie smaltate – nel suo feed di Instagram.

Direzione Sanremo?

Nel frattempo, prosegue a gonfie la carriera della cantante che si appresta a celebrare i dieci anni di carriera solista. Nuovo singolo da Fortuna, l’ultimo album, un film di Muccino in uscita a febbraio, un’Arena di Verona già sold out ma, soprattutto, Sanremo. Sono sempre più quotate le ipotesi che vogliono Emma sull’Ariston in veste di ospite o di conduttrice.

Ultimi rumors, la vedrebbero infatti con Amadeus insieme a Vanessa Incontrada, Diletta Leotta e Tosca D’Acquino. Se così fosse la cantante calcherebbe il palco come padrona di casa per la seconda volta. Un record.