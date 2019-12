Emma Marrone ha superato brillantemente il capitolo buio dei problemi di salute che, lo scorso autunno, l’avevano costretta a stare lontana dal palcoscenico. Tornata in scena più forte che mai, la ‘Brown’ non ha perso occasione per condividere alcuni aspetti della sua esperienza, fatta di grande coraggio e determinazione. Sui social sono arrivate puntuali rassicurazioni sulle sue condizioni, notizie che hanno restituito il sorriso alle migliaia di fan che affollano i suoi profili.

Emma Marrone: faccia a faccia con la paura

Emma Marrone è tornata in scena dopo la pausa per problemi di salute dello scorso autunno, quando l’annuncio di un temporaneo stop agli impegni artistici aveva spaventato tutti.

Oggi è una donna capace di guardare in faccia le sue paure, con grande forza e realismo ma anche con un pizzico di ironia.

Nella trasmissione radio I Lunatici, l’artista ha affrontato la questione rivelando di avere addosso ancora quella “sensazione di fifa” per il momento vissuto: “”Sto bene, è stato abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare“.

Per Emma Marrone non è stata certamente una pagina facile da gestire, anche a livello emotivo: “Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro, ma puoi guardare avanti con una visione completamente diversa“.

Si è riscoperta ancora più fragile, ma per lei è stata un’occasione di arricchimento interiore e non di impoverimento, quasi come se fosse “un miracolo”.

L’esperienza come attrice

A breve, come ricordato nel corso della sua intervista, Emma Marrone sarà in scena nei panni di attrice. La cantante, infatti, ha avuto un ruolo nel set del nuovo film di Gabriele Muccino.

“Esperienza incredibile – ha dichiarato Emma –. Molto faticosa, è un ambiente diverso dalla musica, non avevo mai recitato, non avevo termini di riferimento“.

Grazie alla sensibilità di cast e regista, però, anche la sfida con la macchina da presa si è rivelata un successo entusiasmante: “Non sapevo se stavo facendo bene o male, però ho seguito l’istinto e mi sono totalmente affidata a Gabriele Muccino (…).

È stato pazzesco“.

*immagine in alto: fonte/ Instagram Emma Marrone, dimensioni modificate