L’ultima volta che Emma Marrone aveva deciso di parlare risale a poco più di qualche settimana fa quando alla rivista F aveva voluto discorrere sul difficile periodo appena trascorso, segnato dalla malattia ma per fortuna anche dalla rinascita. Continuano le visite per la cantante, pronta a festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera, e non manca di tenere sempre ben informati sul positivo decorso tutti i suoi fan.

Emma Marrone: nuova visita medica

Belle notizie dal profilo Instagram di Emma Marrone, lo stesso attraverso il quale la cantante aveva tenuti informati i follower sul difficile periodo che ha attraversato in questi ultimi mesi, segnati dal ritorno della malattia.

Una battaglia la sua che l’ha profondamente cambiata, “migliorata“, come ha voluto dichiarare la stessa cantante che ora con ancora più grinta e coraggio di affaccia all’importante anniversario: i suoi primi 10 anni di carriera, un’ascesa da quella Emma intimorita dal pubblico in quel di Amici di Maria De Filippi e ora regina degli stadi.

La rassicurazione per i fan: “Sto bene!”

Come dicevamo però, proprio dal suo profilo Instagram Emma Marrone spesso e volentieri ha voluto tenere informati i suoi fan, una grande famiglia, sulle sue condizioni di salute. Proprio oggi, scorrendo le sue stories, molti sono venuti a conoscenza del fatto che la cantante si sarebbe sottoposta ad un’ennesima visita che si è conclusa positivamente.

Proprio rispondendo alle numerose domande dei fan, la cantante ha spiegato di non trovarsi a Roma bensì a Milano per una visita di cui, nello specifico, non si conosce la natura sebbene si possa immaginare fosse di controllo. “Sto andando a fare la visita di controllo“, ha così dichiarato Emma Marrone nelle stories.

Ed è bastato attendere solo qualche ora per sapere l’esito. Un selfie con tanto di sorriso e occhiali neri in cui la cantante scrive: “Raga tutto bene“.

Un bel sospiro di sollievo!