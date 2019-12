La nuova frontiera della lotta al diabete è arrivata anche in Italia. Un nuovo farmaco di ultima generazione è infatti disponibile anche nel nostro Paese. Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2 (circa 4 milioni di italiani), basterà infatti una sola iniezione a settimana del nuovo farmaco, anche lontano dai pasti, rendendo la sua somministrazione più facile e comoda. Permetterà inoltre di ridurre i rischi cardiovascolari.

Una sola iniezione settimanale, anche lontano dai pasti

L’azienda Novo Nordisk, produttrice del nuovo farmaco chiamato Semaglutide, assicura che la medicina potrà esser presa indipendentemente dai pasti, con un’unica iniezione settimanale tramite una penna pre-riempita, scrive Repubblica.

Stando a quanto spiegato dall’azienda produttrice, il Semaglutide permette una maggiore efficacia, rispetto ai farmaci attuali, nel controllo della glicemia e del peso. Ciò in ultima analisi riduce il rischio di problemi cardiovascolari e di altre complicanze legate al diabete. Il Semaglutide serve per contrastare precisamente il diabete di tipo 2, che riguarda ben 4 milioni di persone in Italia. Inoltre, il farmaco di ultima generazione è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, specifica il quotidiano.

Oltre 4 milioni di italiani potranno usufruirne

Stando a quanto ha raccontato a Repubblica Stefano Del Prato, professore di Endocrinologia presso l’Università di Pisa, in Italia ci sono “3,4 milioni di pazienti con diabete di tipo 2, il 5,7% della popolazione nazionale.

Vanno aggiunte circa 1 milione di persone che hanno la malattia, ma non ne sono consapevoli”. Secondo le stime dei ricercatori, inoltre, Semaglutide agisce positivamente sul 79% dei pazienti. Ragion per cui Semaglutide è stato riconosciuto valido ed efficace dalle società scientifiche americana ed europea. Nel corso degli anni, si è giunti a questo risultato dopo un esteso programma di studi clinici chiamato Sustain. Dalle ricerche Sustain è quindi emersa la superiore efficacia, comodità e semplicità di Semaglutide.