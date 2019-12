Finisce ancora una volta in lacrime Gemma Galgani, la dama torinese del Trono Over messa nuovamente in difficoltà dal sospetto che l’uomo che la sta corteggiando, in realtà, possa non essere così interessato quanto manifesta. A sollevare il dubbio un secondo corteggiatore che nel pieno dello studio di Uomini e Donne ha messo la pulce nell’orecchio alla Galgani durante un acceso dibattito con Jean Luis.

Gemma Galgani in lacrime Uomini e Donne

Non più di qualche settimana fa avevamo discorso a lungo sull’amore ritrovato di Gemma Galgani, una felicità improvvisa nel riuscire a riprovare quelle emozione che nello studio di Uomini e Donne solamente Giorgio Manetti era riuscito a provocarle.

Qualcosa però, sembra già andare storto e nell’ultima puntata del Trono Over, si accende il sospetto che il suo Jean Luis possa non essere così tanto interessato a lei.

La sospetta “infedeltà” di Jean Luis

É bastata un’accesa discussione tra due corteggiatori, Jean Luis da una parte e Armando Incarnato dall’altra, per sollevare il beneficio del dubbio. Nello specifico durante il dibattito sarebbe stato proprio Armando a puntare il dito contro Jean Luis, accusandolo di essere “falso” con sé stesso e con Gemma. “Guardati negli occhi, quando parli! Esco con le donne e poi vieni qui dentro a corteggiare Gemma!

Ho una chat con una donna di Firenze a cui hai detto ‘Vieni a casa mia altrimenti vengo io da te!”.

Parole cadute sullo studio come un fulmine a ciel sereno. Jean Luis avrebbe provato a chiarire la posizione della donna, una semplice “amica”. Un diverbio che però ha visto uscire Gemma Galgani piangere dallo studio, contrariata dalle voci circolate nel salotto di Maria De Filippi e che hanno sminuito, ai suoi occhi, il corteggiatore. “Il fatto che lui non vada oltre, effettivamente, mi fa avere dei pensieri – ha confessato la Galgani –