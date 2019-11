“[..] E l’uno dovrà morire per mano dell’altro, perché nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive..” si potrebbe dire, traendo spunto da Harry Potter, parlando di Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ora che la dama torinese sembra essere davvero riuscita a superare l’amore per Giorgio Manetti, la sua nuova relazione con l’aitante Juan Luis Ciano potrebbe essere ancora una volta ostacolata dalla nemica giurata, Tina Cipollari.

Uomini&Donne, tempo delle mele per Gemma Galgani

Scoppia la scintilla in quel di Uomini&Donne, e finalmente verrebbe da dire, per Gemma Galgani. L’ormai atavica presenza del dating show sembra essere riuscita a superare l’amore ormai sepolto e dimenticato per Giorgio Manetti.

Il suo cuore da qualche puntata si è rianimato ed è ritornato a battere di fronte ad un cavaliere, Juan Luis Ciano. Un aitante venezuelano che vive a Napoli da tempo e che è riuscito a riesumare la voglia di innamorarsi della Galgani.

Ovviamente il fantasma di Giorgio Manetti è sempre in agguato ma comunque sempre meno rispetto a quello di Tina Cipollari che invece è presente, molto presente. Le inimicizie non si seppelliscono insieme ai vecchi dissapori e pare che proprio ora che la dama torinese è riuscita a cavalcare l’onda dei sentimenti, la vamp sia dietro l’angolo pronta a gettar acqua gelida sul fuoco.

Tina Cipollari all’attacco su Instagram

Come? Giocando nelle retrovie. La tattica della Cipollari potrebbe infatti non essere filtrata dallo studio di Maria De Filippi, passando direttamente attraverso i canali social. Dopo l’approdo del cavaliere su Instagram, giunto già a oltre 8mila follower, qualcuno sembra aver notato i frequenti “mi piace”, presuntamente tattici, della Cipollari alle foto di Ciano. Una strategia latente combattuta like su like ed effettivamente sbirciando sul profilo del cavaliere, la presenza della Cipollari si fa sentire. C’è anche da dire che la Cipollari non avrebbe alcun interesse, vivendo nella sua vita già un grande amore: che sia solamente un ennesimo tentativo di punzecchiare la dama torinese a distanza?

A giudicare dai precedenti, potrebbe essere proprio così.