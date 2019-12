Live – Non è la D’urso cambia giorno. A partire dal prossimo gennaio 2020, infatti, il talk show condotto da Barbara D’Urso andrà in onda il mercoledì, anziché il lunedì, per lasciare campo libero al Grande Fratello Vip.

Live – Non è la D’Urso in onda il mercoledì

Ennesimo cambio di programmazione per Live-Non è la D’Urso. Il noto talk show di Canale 5, infatti, si sposterà a partire da gennaio 2020 dal lunedì al mercoledì, proprio come nella prima edizione. Una notizia, quella del nuovo cambio di programmazione, che si evince dalla pubblicazione dei listini Mediaset inerenti il periodo compreso da gennaio a marzo 2020.

La seconda edizione dello show serale condotto da Barbara D’Urso tornerà quindi ad intrattenere il grande pubblico del piccolo schermo il mercoledì sera. Il lunedì, invece, andrà in onda la prima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Il reality show, a sua volta, è stato slittato al nuovo anno per dare spazio alle nuove puntate del programma Adrian.

Domenica Live e Grande Fratello Vip: il connubio perfetto

Lo slittamento di Live-Non è la D’Urso dal lunedì al mercoledì permetterà alla conduttrice di avere più tempo da dedicare a Domenica Live. Grazie alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, infatti, avrà la possibilità di prendere ulteriori spunti per rimpolpare il contenitore domenicale.

A partire dal commento in studio di quanto avviene nella casa più spiata d’Italia, passando per le interviste ai vari protagonisti, fino ad arrivare, ovviamente, alle storie riguardanti ogni partecipante, ci sarà solamente l’imbarazzo della scelta.

Se tutto questo non bastasse, la prossima edizione del Grande Fratello Vip, si preannuncia particolarmente scoppiettante. Si tratterà, infatti, della prima edizione interamente condotta da Alfonso Signorini. Un’importante novità che contribuirà, molto probabilmente, a dare nuova linfa al reality show. Non resta quindi che attendere gennaio 2020 per assistere alla nuova edizione dei due programmi e vedere quale sarà la reazione del pubblico a casa.